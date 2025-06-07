Сегодня, 7 июня, в Сургуте произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, пьяный водитель иномарки не справился с управлением и влетел на большой скорости в автобус. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на большой скорости въехал в рейсовый автобус, следующий по маршруту. В настоящее время проводится экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняются», – передают в источнике.

В результате ДТП водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Пассажир иномарки погиб на месте, а водитель в тяжелом состоянии доставлен в травматологическую больницу.