Utair расширила летнюю маршрутную сеть в Сочи

Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов в Сочи в рамках летнего расписания. С июня полеты в популярный курорт на Черном море будут выполняться из восьми городов России, включая новые направления и увеличение частоты уже действующих рейсов.
Согласно информации перевозчика, новые рейсы в Сочи запускаются:
из Нижневартовска — до 4 раз в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье);
из Самары — до 3 раз в неделю (среда, пятница, суббота);
из Сыктывкара — 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);
из Уфы — до 5 раз в неделю (понедельник, вторник, пятница, суббота, воскресенье);
из Ханты-Мансийска — 1 раз в неделю (вторник).
Кроме того, Utair увеличивает число рейсов на популярных направлениях:
из Сургута — до 14 рейсов в неделю, что фактически означает ежедневное выполнение по два рейса;
из Тюмени — до 8 рейсов в неделю;
из Москвы (аэропорт Внуково) — также 14 рейсов в неделю.
Таким образом, авиакомпания предлагает пассажирам больше возможностей для комфортного отдыха на Черноморском побережье, делая маршрутную сеть максимально доступной и гибкой в летний сезон.