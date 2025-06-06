В Сургуте открыта новая станция скорой помощи

В рамках рабочей поездки в Сургут губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с главой города Максимом Слеповым осмотрел новые объекты здравоохранения — здание станции скорой медицинской помощи и строящуюся станцию переливания крови. Оба проекта входят в «Карту развития Югры», реализуемую в рамках Народной программы партии «Единая Россия».

Как отметил глава региона, за строительством станции скорой помощи внимательно следили в течение года. Сегодня объект полностью готов к вводу в эксплуатацию и оснащен современным оборудованием. «Наша деятельность направлена на обновление инфраструктуры, включая приобретение нового транспорта для службы скорой помощи. Это позволит эффективно координировать работу сотрудников и повысит качество оказания медицинской помощи югорчанам», — подчеркнул Руслан Кухарук.

На сегодняшний день в здании завершены строительные работы, идет монтаж технологического оснащения. Просторные гаражные боксы рассчитаны на 20 машин. По словам Максима Слепова, к концу года учреждение планирует расширить штат на 50 человек. После этого новая станция скорой помощи будет обслуживать каждый двенадцатый вызов в округе.

Переезд на новую базу положительно скажется на оперативности реагирования: число вызовов, на которые бригады будут успевать менее чем за 20 минут, увеличится на 20%. Одновременно сократится нагрузка на сотрудников — в среднем с 16 до 11 вызовов в день на одного медика. Это приведет к росту удовлетворенности пациентов качеством оказания экстренной помощи.

«Теперь жители Сургута могут быть уверены, что бригады скорой помощи оперативно прибудут на вызовы, а квалифицированные врачи предпримут все необходимые меры для спасения их жизни», — отметил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

О готовности объекта и важности его открытия рассказала и врач станции скорой помощи Людмила Шелоносова: «У нас появилось новое здание, новые автомобили, и мы испытываем огромную радость от этого события. Хотим выразить особую благодарность Правительству автономного округа и главному врачу за поддержку и содействие».

Неподалеку от станции скорой помощи разместилась и новая станция переливания крови. Строительные работы там завершены, выполнено благоустройство территории и подключены наружные инженерные сети. Сейчас ведется поставка оборудования. Здание площадью почти 7 тысяч квадратных метров сможет ежедневно принимать до 120 доноров, одномоментно — до 60 человек. Производственные мощности учреждения позволяют заготавливать более 20 тысяч литров крови и ее компонентов в год.

«На объекте созданы оптимальные условия, адаптированные под потребности будущих пользователей. Здесь действуют строгие нормативные требования, регулярно обновляемые в соответствии с современными стандартами. Ваша работа демонстрирует высокий уровень профессионализма и способность учитывать все требования проектной документации», — отметил в адрес подрядчиков Руслан Кухарук.

На станции будет внедрена автоматизированная информационная система трансфузиологии АИСТ. С ее помощью обеспечивается регистрация доноров, учет заготовок крови и компонентов, отбраковка некачественной продукции, а также последующая выдача. Система позволит интегрировать станцию в единое донорское пространство страны.

При поддержке Администрации Сургута