Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

7 июня

SYSTEMATIC TRIBUTE в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Жителей Сургута приглашают в ДК «Невесомость» на SYSTEMATIC TRIBUTE: трибьют шоу группе SYSTEM OF A DOWN от мощного коллектива, собранного из музыкантов группы КОРЬ и бывших участников группы DOUBLE TROUBLES. Программа обещает быть невероятно громкой и зажигательной: сургутяне услышат все главные хиты армянских легенд американского альтернативного рока.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 14:00.

Всем знакомый сюжет по мотивам сказки Александра Пушкина о царской дочери и злой мачехе, волшебном зеркале и отравленном яблоке, настоящей любви и крепкой дружбе. Зависть, злость, бесчестие сильны и безжалостны, но добро и любовь все равно побеждают.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Вход свободный. 6+

Квиз «По-русски»

Место проведения: улица Энергетиков, 2. Время: 12:30

Сургутян приглашают на командную интеллектуальную игру. В режиме ограниченного времени участники команд будут отвечать на каверзные вопросы о устном народном творчестве, проявляя логику, эрудицию и сообразительность. Квиз-игра будет содержать вопросы о гостеприимстве и его традициях, о русских народных играх, о русской росписи.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-78-39. Цена билета: от 200 рублей. 12+

Стендап-концерт комика Павла Дедищева

Место проведения: РК «Вавилон», улица Профсоюзов, 55. Время: 19:00

Горожан приглашают на шоу одного из самых ярких и искренних комиков российской стендап-сцены, постоянного участник шоу StandUp на ТНТ Павла Дедищева. В нынешнем туре Павел подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни и наблюдениями за повседневностью. В его новой программе – еще больше нестандартного юмора, основанного на анализе бытовых ситуаций, семейных отношений и острых моментов из собственной жизни.

Телефон для справок: +7 (3462) 94-40-48. Цена билета: от 2 800 рублей. 18+

Спектакль «Пинокио»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 15:00

Горожан зовут на спектакль по старинной сказке, полный шуток, понятных современным школьникам и их родителям. Живой вокал и танцевальные номера, яркие костюмы и декорации не дадут заскучать, моментально погружая зрителя в водоворот событий. В спектакле играют марионетки итальянской национальной комедии дель арте, черные кролики исполняют настоящий рэп, а директор театра кукол Манджафоко катается на скейте!

Телефон для справок: + 7 (3462) 76-28-52. Цена билета: от 300 рублей. 6+

8 июня

Спектакль «Аладдин и волшебный светильник»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Это восточная сказка, которую рассказывают уже тысячу лет: злой колдун-магрибинец взывает к звездам, чтобы те поведали ему имя того человека, который найдет волшебную лампу, способную творить чудеса. Волшебная история о любви и дружбе, подлости и предательстве, в легкой ироничной форме рассказанная автором пьесы Милой Смитт.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. 0+

Фестиваль национальных культур «Соцветие»

Место проведения: Центральная площадь Сургута (на пересечении Университетской улицы и проспекта Ленина). Время: 12:00.

В Сургуте состоится XXV фестиваль национальных культур «Соцветие», приуроченный к Году исторического наследия в Югре, Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 60-летию со дня присвоения Сургуту статуса города.

«Соцветие» – ежегодный масштабный фестиваль, который обогащает культурное пространство Сургута разнообразием традиций. Его главная особенность – возможность увидеть национальные обычаи разных народов на одной площадке.

Телефон для справок: +7 (3462) 24-78-39. Вход свободный. 0+

Концерт Jam Session

Место проведения: Исторический парк «Россия — моя история», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 16:00.

Jam Session – это одно из самых живых и душевных музыкальных событий. Это сцена, на которую может выйти каждый, чтобы исполнить любимую песню под аккомпанемент настоящей инструментальной группы. Это шоу, где зритель – не просто гость, а участник, который выбирает главного героя вечера. Здесь правят эмоции, драйв, голос и свет. Это не конкурс в привычном смысле. Это атмосфера свободы, поддержки, музыки и настоящего творчества.

Телефон для справок: +7 (346) 258-90-90. Цена билета: от 1 000 рублей. 6+