В Сургуте по-прежнему действует запрет на купание в местных водоемах

Едва в Сургуте установилась теплая погода, как жители массово устремились на городские пляжи. Несмотря на предупреждения и трагические события прошлых лет, многие продолжают отдыхать в воде, хотя официально все водоемы в городе не предназначены для купания.

С началом летнего сезона, 1 июня, стартовали регулярные патрулирования водоемов. Администрация Сургута решила, что профилактические мероприятия будут проводиться каждый день при температуре выше 18-ти градусов. Так, 3 июня состоялся очередной рейд − совместно с начальником отдела по защите населения управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Еленой Гусевой и старшим инспектором Центра ГИМС Олегом Семенченко. Местом проверки стала акватория у Сургутской ГРЭС-2.

В рамках профилактики возле водоемов распространяют памятки для взрослых и детей. В них содержатся правила безопасного поведения у воды, а также инструкции по оказанию помощи утопающим. К счастью, за последние годы ситуация с безопасностью на водоемах значительно улучшилась. По словам Елены Гусевой, количество происшествий и гибели людей на водных объектах снизилась в два раза, если сравнивать с 2023 годом.

«Первые нарушители в прошлом году были зафиксированы уже 27 мая. Тогда же было составлено около трёх административных протоколов. В этом сезоне мы также начали с профилактики, но одно нарушение уже зафиксировано 2 июня — материалы по административному правонарушению собраны», − рассказала глава отдела по защите населения.

Она отметила, что в этом сезоне количество спасательных постов увеличили до пяти (в прошлом году их было четыре). Дополнительный пост организовали в районе СНТ «Черемушки».

«Сезон только начался, и, к счастью, пострадавших на водных объектах пока не зарегистрировано. Если сравнивать: в 2023 году произошло восемь происшествий с гибелью, в 2024-м — четыре. Особенно активно горожане отдыхали в районе СНТ "Черёмушки" и на Сургутском водохранилище — именно там в прошлом году утонули двое. Поэтому мы выставили дополнительный спасательный пост именно в этом месте», − добавила Гусева.

В Сургуте также организовали места, где можно отдохнуть у воды, не заходя в нее: река Черная и река Сайма в парке «За Саймой». Есть и место отдыха «Эдем», которое многие ошибочно считают официальным местом для купания. Но и там вода не соответствует санитарным нормам. Сургутянам разрешено там только загорать и культурно отдыхать, подчеркнула Гусева.

На каждом месте для отдыха работают спасательные посты. Специалисты патрулируют территорию, находясь вблизи установленных буйков. Они есть на двух водных объектах – водохранилище ГРЭС-2 и реке Черная. Но эти буйки обозначают опасные участки, а не зону для купания. Они расположены нелинейно и повторяют контур обрывов под водой.

«С начала 2025 года в Югре произошло 14 происшествий на водных объектах, в результате которых погибло 11 человек. В том числе четыре человека погибло при происшествиях с маломерными судами, два человека во время рыбной ловли. Такая печальная статистика присутствует каждый год», − добавил Олег Семенченко.

Он также сообщил, что специалисты МЧС проводят в школах лекции и практические занятия, на которых рассказывают и показывают, как правильно себя вести в тех или иных ситуация на водоемах. Инспекторы проводят мастер-классы по использованию средств спасения детям, их родителям и сотрудникам.

Напомним, что за купание в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Сургутяне за несоблюдение запрета на купание в водоемах рискуют получить предупреждение или же штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей. Если речь заходит о нарушении правил поведения с детьми, то здесь штраф уже увеличивается от тысячи до трех тысяч рублей.