В кардиоцентре Сургута спасли пациентку с врожденным пороком сердца

Врачи Окружного кардиологического диспансера провели сразу три операции на сердце 65-летней жительнице Нефтеюганска. Поводом для госпитализации стали результаты планового осмотра – ранее никаких жалоб женщина не предъявляла, несмотря на врожденный порок сердца, с которым она жила четверть века.

«Обратиться за медицинской помощью в Кардиоцентр женщину убедила терапевт из поликлиники по месту жительства в Нефтеюганске по результатам диспансеризации. В ОКД врачи провели комплексную диагностику. Таким образом выявили показания не только к протезированию аортального клапана, но и к выполнению аортокоронарного шунтирования - одна из крупнейших артерий была поражена на 70%», – рассказали в пресс-службе БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Операции выполнили кардиохирурги Дмитрий Ковальчук и Денис Захаров. Через несколько дней из-за возникшей аритмии пациентке потребовалась еще одна процедура – радиочастотная абляция, которую провел аритмолог Илья Силин.

После завершения курса кардиореабилитации пациентка вернулась домой в Нефтеюганск.