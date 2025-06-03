​Более 100 мешков мусора собрали участники акции «Чистый берег» в Сургуте

Прибрежная зона Черной речки в Сургуте преобразилась благодаря экологической акции «Чистый берег». В минувшие выходные волонтёры очистили территорию вдоль водоёма: собрали мусор с пляжа, убрали стекло и пластик из небольшого пруда, избавили берега от бутылок, окурков и других отходов.

За четыре часа кропотливой работы участники акции вывезли на переработку более сотни мешков мусора. Среди находок были бутылки от крепкого алкоголя, пластиковая тара, пенопластовые упаковки, косметика, книги, поломанные удочки и даже старый телевизор. Несмотря на шок от увиденного, волонтёры продолжили работать с энтузиазмом и не планируют останавливаться — в июле и сентябре пройдут повторные субботники.

Акция прошла в рамках всероссийского экологического проекта, который традиционно проводится в конце мая. В Сургуте организацией мероприятия занялся благотворительный фонд «Рука помощи». Значимый вклад в акцию внес и Исправительный центр при ЛИУ-17. По согласованию с руководством учреждения в уборке приняли участие двадцать добровольцев. По словам представителей фонда, они проявили инициативность, самоотдачу и работали наравне со всеми волонтёрами — четыре часа без отдыха.

Благотворительный фонд «Рука помощи» выразил благодарность всем неравнодушным, принявшим участие в акции, и напомнил жителям региона: только совместными усилиями можно изменить мир к лучшему.