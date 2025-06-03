Губернатор Югры побывал на новой станции скорой помощи в Сургуте

Губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки в Сургут оценил работу новой центральной подстанции скорой медицинской помощи, строительство которой он держал на личном контроле. Как сообщил глава региона в своём телеграм-канале, благодаря новому зданию и расширению штата специалистов уже сформировано 10 из 20 запланированных выездных бригад.

«Учреждение создано с целью повысить качество и оперативность предоставления скорой медицинской помощи населению в Сургуте и близлежащих муниципалитетах – Сургутском районе и Когалыме», — подчеркнул губернатор.

По его словам, сотрудники подстанции будут также координировать медицинскую эвакуацию, направляя бригады на места чрезвычайных происшествий и ДТП. Выбор места строительства был продиктован высокой концентрацией вызовов в этом районе. Такое стратегическое расположение, как отметил Кухарук, позволит сократить время прибытия к пациентам, нуждающимся в срочной медицинской помощи.

Он также поручил профильным ведомствам проработать возможность запуска бригад второго выезда непосредственно с территории новой подстанции.

Кроме того, губернатор сообщил о подготовке к открытию еще одного объекта здравоохранения в Сургуте — станции переливания крови. После ввода в эксплуатацию она сможет перерабатывать до 20 000 литров донорской крови и её компонентов в год, что, по словам главы региона, «напрямую связано с количеством спасенных жизней». Сейчас на объект продолжается поставка технологического оборудования.