​В Сургуте продолжается масштабное озеленение: высажено более 400 саженцев

В Сургуте реализуется масштабная кампания по озеленению городских территорий. Как сообщил глава города Максим Слепов, только за последние дни зелёный каркас города пополнился более чем 400 новыми саженцами. Работы продолжаются с участием городских служб, муниципальных предприятий, добровольцев, управляющих компаний, застройщиков и сотрудников администрации.

«Мы начали кампанию ещё прошлой осенью. Весной, сразу после схода снега, оценили состояние высаженных ранее деревьев, обеспечили должный уход. Рад, что многие саженцы, в том числе те, что высаживал сам, прижились и чувствуют себя хорошо», — отметил он.

Посадки в этом году проходят на улицах Каролинского, Быстринской, Привокзальной, а также на проспектах Набережный и Пролетарский. Одной из особенностей стало активное участие в работах сотрудников РЖД. Кроме того, продолжается высадка хвойных вечнозеленых растений, которая стала для города новой традицией. Часть саженцев приобретается, другая часть поступает с территорий строящихся объектов, где они сохраняются и пересаживаются на общественные пространства.

«Убеждён, что северный город должен быть уютным для своих жителей. Хотим сделать его зелёным и приятным для глаз во всех микрорайонах. Все желающие могут внести свою трудовую лепту – достаточно обратиться в Лесопарковое хозяйство», — добавил глава Сургута.

Городские власти призывают сургутян присоединиться к работам по благоустройству и сделать вклад в общее дело.