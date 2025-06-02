В Сургуте идёт летняя ремонтная кампания

В 2025 году в Сургуте масштабно обновят дорожное покрытие. В перечень вошли восемь участков, пять из которых приведут в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это улицы Югорская, Бахилова, Юность, а также два отрезка проспекта Ленина: от улицы Магистральной до Декабристов и от улицы Декабристов до дома №35. Последний участок рассчитан на двухлетний цикл ремонта.

Как сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова, все контракты в рамках нацпроекта были заключены заблаговременно по поручению главы города: «Благодаря этому к работам специалисты приступили вовремя. Локации для ремонта выбраны с учетом мнения жителей».

На улице Бахилова работы стартовали сразу после наступления благоприятных погодных условий. Здесь подрядчики уже завершили фрезерование покрытия и приступили к демонтажу. Участок протяжённостью 340 метров будет полностью обновлен.

Заместитель главного инженера по строительству подрядной организации Тарас Понедько отметил: «Предусмотрено устройство двухслойного покрытия в объеме 4600 квадратных метров на проезжей части, включая стоянки и заезд, а также 2000 квадратных метров на тротуаре, 423 погонных метра бордюра. На 2700 квадратных метрах участка будет восстановлены зеленые насаждения. В настоящее время задействовано порядка сорока человек. Планируем закончить работы в июле».

В ремонтную кампанию традиционно включилась со своими ресурсами главная градообразующая компания города. «Компания «Сургутнефтегаз» уже ведет работы по улице Восход. Огромное спасибо за такую включенность в жизнь города!» – отметил глава Сургута Максим Слепов.

Параллельно с федеральным проектом, по линии местного бюджета, в городе стартует обновление еще ряда значимых дорожных объектов. В планах — ремонт улиц Ивана Шидловского и Профсоюзов, заезда в районе дома №21/2 по улице 30 лет Победы, подъездных путей к спорткомплексу на улице Маяковского и участка по улице Аэрофлотской (путепровод с пересечением Нефтеюганского шоссе). Кроме того, будет обновлено покрытие на 13 внутриквартальных проездах и 10 участках тротуаров. Также предусмотрена ликвидация колейности на площади свыше 35 тысяч квадратных метров.

Особое внимание — проезду Мунарева от проспекта Комсомольский до улицы Мелик-Карамова. Несмотря на относительно небольшую протяженность — 550 метров, объект играет важную роль в транспортной системе города, особенно для жителей 27 микрорайона.

Максим Слепов поделился с сургутянами подробностями о ремонте этого участка: «Готовность проезда на сегодня – 15%. Главная сложность – модернизация системы сетей. В первую очередь, строим новую ливневую канализацию: коллекторы и подключения протяжённостью 765,5 метра, 38 колодцев. Это самый трудоёмкий этап.

В работе также строительство других инженерных сетей – водоотведения, водоснабжения, связи, электроснабжения. Предусмотрено освещение и организация парковочных мест. Летом планируем укладку двухполосного полотна, обустройство тротуаров, доступных для маломобильных групп, и озеленение».

Таким образом, Сургут продолжает планомерную реализацию дорожных преобразований, учитывая как городскую стратегию развития, так и инициативы федерального уровня. Работа над качеством дорог, тротуаров и сопутствующей инфраструктуры ведется в комплексе и с участием жителей города, чьё мнение стало отправной точкой для выбора территорий под обновление.

При поддержке Администрации Сургута