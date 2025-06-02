На Сургутской ГРЭС-2 планируют отремонтировать тепловые сети и оборудование до конца июля

30 мая в соответствии с постановлением администрации города об окончании отопительного периода 2024/25 гг. Сургутская ГРЭС-2 завершила отопительный сезон, который продолжался с 19 сентября 2024 г.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/26 гг. с 14 по 28 июля на Сургутской ГРЭС-2 запланировано выполнение работ по ремонту тепловых сетей и оборудования.

По итогам диагностики в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» выполнят локальные замены участков трубопроводов и изоляции теплосети, будет заменен отвод диаметром 800 мм.

Для повышения надежности предусмотрена замена арматуры. В том числе Ду-800, Ду-400, Ду-200.

Кроме того, на станции отремонтируют насосный парк вместе с деаэратором подпитки теплосети, подогревателями и фильтрами на сетевых и повысительных насосах.

В завершении подготовки к осенне-зимнему сезону 25/26 гг, в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» проведут заполнение и гидравлические испытания теплосети.