Более половины сургутян регулярно перерабатывают

В Сургуте 55% сотрудников, занятых на полной ставке, признались, что регулярно перерабатывают. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (60 и 51% соответственно). Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но работает меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 26% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 29-30%. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, трудящихся за пределами норм рабочего времени: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 51%, а среди получающих от 100 тысяч – уже 62%», – говорится в результатах опроса.

Чаще других перерабатывают курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты. Меньше всего – операторы кол-центров и юристы. Больше всех времени на работе проводят врачи и учителя – именно они стали лидерами по числу сверхурочных часов.