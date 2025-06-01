В поселке Солнечный состоялся фестиваль «День славянской культуры»

В поселке Солнечный в пятый раз прошел фестиваль «День славянской культуры». Мероприятие стало одним из узнаваемых культурных брендов муниципалитета и ежегодно привлекает все больше участников и зрителей. Об этом рассказал глава района Андрей Трубецкой на своей странице во «ВКонтакте».

«Работали несколько площадок. Это так называемые молодецкие забавы – соревнования и постановочные бои, а также мастер-классы по исторической реконструкции, гончарному делу, традиционной вышивке и многие другие. Для детей была организована «Поляна сказок». Участники конкурса «Русский подиум» продемонстрировали 27 народных костюмов, сшитых собственными руками. На сцене выступали творческие коллективы», – сообщил глава района.

Власти муниципалитета продолжают активно поддерживать проекты, направленные на сохранение культурного и языкового многообразия. Среди ключевых мероприятий – фестивали национальных свадеб, кухни и дни культуры различных народов, включая славянские, кавказские и тюркские.