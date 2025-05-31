В Сургуте затянулся ремонт дорог на улицах Юности и Бахилова

Перекрытие движения на улицах Юности и Бахилова в Сургуте продлили до 16 июня. Как сообщили в администрации города, причина – неблагоприятные погодные условия, которые замедлили выполнение дорожных работ.

«Убедительная просьба к автовладельцам заранее планировать маршруты передвижения на личном автотранспорте, а также не оставлять свои автомобили на проезжей части в зоне ремонта дорог», – говорится в сообщении.

Напоминаем, в этом году отремонтируют дорожное покрытие на восьми участках. Пять из них обновят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»: это улицы Югорская, Бахилова, Юность, проспект Ленина на участке от улицы Магистральной до улицы Декабристов и участок от улицы Декабристов до дома № 35 по проспекту Ленина.

На улице Бахилова уже завершили фрезерование покрытия и сейчас идут демонтажные работы. Здесь также уложат двухслойное покрытие, обустроят тротуары, бордюры, стоянки и заезды.