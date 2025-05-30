Сургутянке удалили огромную кисту и сохранили шанс стать матерью

В гинекологическом отделении СОКБ успешно провели операцию 19-летней девушке с гигантским кистозным образованием яичника. Диаметр опухоли составлял 36 сантиметров ‒ она полностью заполнила малый таз и брюшную полость до самой диафрагмы, рассказал глава Депздрава ХМАО Роман Паськов в своем телеграм-канале.

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на быстро увеличивающийся живот, ощущение давления и одышку. Операция потребовалась срочная ‒ риск осложнений был крайне высок.

«Операционная бригада под руководством заведующей отделением Инги Анатольевны Вишняковой провела операцию лапароскопическим доступом. Через несколько проколов передней брюшной стенки специалисты полностью удалили патологическое образование, при этом удалось сохранить яичник ‒ важное условие для будущей репродуктивной функции», ‒ указал Роман Паськов.

Операция длилась два с половиной часа и прошла без осложнений. Сейчас девушка восстанавливается под наблюдением врачей.