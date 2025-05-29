Жителям Сургута напоминают о правилах безопасности на воде

С начала 2025 года в Югре произошло уже десять происшествий на водоемах. Девять человек погибли, предупредили в Управлении по делам ГО и ЧС администрации Сургута.

Сургутянам напомнили о необходимости использовать спасательные жилеты в случаях:

‒ если вы находитесь на гидроцикле, водных лыжах, надувных «таблетках», вейкбордах и других буксируемых устройствах;

‒ если вы плывете на лодке длиной до четырех метров;

‒ если стоите на открытой палубе во время шлюзования или прохода порта;

‒ если с вами на борту дети младше 12 лет.

А если лодка больше четырех метров ‒ жилеты должны быть для каждого пассажира и члена экипажа. При этом жилеты должны быть исправны и соответствовать количеству людей на борту, иначе ‒ штраф до 20 тысяч рублей согласно статье 11.8 КоАП РФ.

Отдельно отмечается, что представители коренных малочисленных народов Севера могут получить компенсацию за покупку спасательных жилетов. Это предусмотрено госпрограммой «Устойчивое развитие КМНС Югры», утвержденной постановлением № 639-п.