Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

31 мая

Выставка «Современный древний Ямал»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В «Стерх» начнет работу новая выставка, на которой свои творения представят восемь художников из трех городов ЯНАО, среди них Алексей Пономарев и Екатерина Яцюк из Ноябрьска. Вместе с участниками мероприятия они поговорят о том, что видят, пишут, думают художники на Ямале.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Муха-Цокотуха»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Взрослых и юных сургутян приглашают на спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Зрители увидят не только увлекательную постановку, но и поучительную историю о том, как важно верить в себя, быть смелым, дружным и не бояться приходить на помощь нуждающимся.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Акция «Привет, сосед!»

Место проведения: Библиотека № 2, проспект Ленина, 67/4. Время: 12:00.

В Сургуте пройдет акция, посвященная Международному дню соседей, в программе которой: громкое чтение стихов и сказок в самой уютной зоне библиотеки, мастер-класс, игры, викторины, познавательные путешествия и дружеское общение.

Телефон для справок: 34-44-76. Вход свободный. 0+

Отчетный концерт школы танца КУРАЖ «Мир. Дружба. Мы»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 12:00 и 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают посмотреть на отчетный концерт школы танца КУРАЖ. На сцене творческие ребята подарят зрителям крутые номера, которые были созданы с любовью и душой.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: 800 рублей. 0+

Трибьют концерт Red Hot Chili Peppers

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Любителей американского рока услышат песни группы Red Hot Chili Peppers в исполнении сургутских музыкантов ‒ Егора Таранчука, Артема Галимова, Федора Штраузе и Тихона Кульпанова.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

1 июня

Праздничная игровая программа «Хочу все знать!»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11А. Время: 10:00.

В Международный день защиты детей в Центральной детской библиотеке подготовили насыщенную программу для юных горожан. Гости праздника совершат путешествия по страницам книг писателей жанра нон-фикшн, узнают много интересного о выдающихся научных открытиях, прикоснутся к достижениям технического прогресса, попробуют разгадать секреты природы и космоса, а также создадут сувениры своими руками.

Телефон для справок: 37-53-08, 37-53-09. Вход свободный. 0+

Познавательно-игровая программа «Дети нашего города»

Место проведения: Библиотека (детская) №5, проспект Мира, 35. Время: 11:00.

Детей и их родителей зовут на подвижные, активные и познавательные игры. Участников мероприятия ждет: выставка рисунков Натальи Рудаковой, экспресс-викторина «Живая неживая природа», литературный тир «Попади в сюжет», фото с литературными героями и многое другое.

Телефон для записи: 22-97-90. Вход свободный. 0+

Праздничная программа «Инструкция, как провести лето»

Место проведения: Центральная площадь Сургута, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: 11:00.

В честь Международного дня защиты детей на Центральной площади города состоится масштабная праздничная программа. Мальчишек и девчонок ждут: зажигательные концертные номера от творческих коллективов города, театрализованные представления и веселые интерактивы, фотозоны для памятных снимков, мастер-классы, игровые площадки и развлечения для всех возрастов, а также сахарная вата, попкорн и множество других сладостей.

Телефон для справок: 24-37-21. Вход свободный. 0+

Музыкальная сказка для детей «Летучий корабль»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 11:00 и 13:00.

Для детей представят музыкальную сказку «Летучий корабль» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» и камерного оркестра русских народных инструментов «Былина». В программе прозвучат песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейная программа «Лето сказок»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 11:00 и 14:00.

Творческий и талантливых ребят приглашают на мастер-класс по созданию мультфильма по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Ребята пройдут основные этапы мультипликационной работы ‒ придумывание сюжета, разработка и создание персонажей и элементов декораций, а также съемка мультфильма. Перед мастер-классом участники познакомятся с выставкой «Конек-горбунок. Перезагрузка».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: 250 рублей. 6+

Праздничная детская программа в библиотеке

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, второй этаж. Время: 12:00.

Юных читателей ждут «Веселые опыты» ‒ забавные химические и физические эксперименты, а также мастер-класс «Летнее настроение», где каждый может создать картины на CD-дисках из природных материалов.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-62-57. Вход свободный. 6+

Праздничная программа «Веселая карусель»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: 12:00.

Детей Сургута всех возрастов приглашают на яркий и незабываемый праздник в парке. В программе: праздничный концерт с участием талантливых творческих коллективов города, театрализованная программа «Терем сказок», игровая программа «Мега шоу», парад ростовых кукол. Помимо этого, в течение дня в парке пройдут мастер-классы, яркая ярмарка и интеллектуальная игровая программа Квиз «Там на неведомых дорожках».

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+

Камерный творческий вечер от Движения Первых «Квартирник»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 16:00.

У жителей и гостей Сургута есть возможность посетить музыкальный вечер. Зрителей ждут зажигательные выступления талантливых музыкантов и уютная обстановка.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+