16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,6037   EUR  90,3365  

Новости

Больше новостей
Надо ли наказывать пассажиров, встающих со своих мест до полной остановки самолета?
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 мая ‒ 1 июня? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 мая ‒ 1 июня? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

31 мая

Выставка «Современный древний Ямал»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: с 10:00 до 18:00.

В «Стерх» начнет работу новая выставка, на которой свои творения представят восемь художников из трех городов ЯНАО, среди них Алексей Пономарев и Екатерина Яцюк из Ноябрьска. Вместе с участниками мероприятия они поговорят о том, что видят, пишут, думают художники на Ямале.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Спектакль «Муха-Цокотуха»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Взрослых и юных сургутян приглашают на спектакль по мотивам сказки Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Зрители увидят не только увлекательную постановку, но и поучительную историю о том, как важно верить в себя, быть смелым, дружным и не бояться приходить на помощь нуждающимся.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Акция «Привет, сосед!»

Место проведения: Библиотека № 2, проспект Ленина, 67/4. Время: 12:00.

В Сургуте пройдет акция, посвященная Международному дню соседей, в программе которой: громкое чтение стихов и сказок в самой уютной зоне библиотеки, мастер-класс, игры, викторины, познавательные путешествия и дружеское общение.

Телефон для справок: 34-44-76. Вход свободный. 0+

Отчетный концерт школы танца КУРАЖ «Мир. Дружба. Мы»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 12:00 и 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают посмотреть на отчетный концерт школы танца КУРАЖ. На сцене творческие ребята подарят зрителям крутые номера, которые были созданы с любовью и душой.

Телефон для справок: 71-18-18. Цена билета: 800 рублей. 0+

Трибьют концерт Red Hot Chili Peppers

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Любителей американского рока услышат песни группы Red Hot Chili Peppers в исполнении сургутских музыкантов ‒ Егора Таранчука, Артема Галимова, Федора Штраузе и Тихона Кульпанова.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

1 июня

Праздничная игровая программа «Хочу все знать!»

Место проведения: Центральная детская библиотека, проезд Дружбы, 11А. Время: 10:00.

В Международный день защиты детей в Центральной детской библиотеке подготовили насыщенную программу для юных горожан. Гости праздника совершат путешествия по страницам книг писателей жанра нон-фикшн, узнают много интересного о выдающихся научных открытиях, прикоснутся к достижениям технического прогресса, попробуют разгадать секреты природы и космоса, а также создадут сувениры своими руками.

Телефон для справок: 37-53-08, 37-53-09. Вход свободный. 0+

Познавательно-игровая программа «Дети нашего города»

Место проведения: Библиотека (детская) №5, проспект Мира, 35. Время: 11:00.

Детей и их родителей зовут на подвижные, активные и познавательные игры. Участников мероприятия ждет: выставка рисунков Натальи Рудаковой, экспресс-викторина «Живая неживая природа», литературный тир «Попади в сюжет», фото с литературными героями и многое другое.

Телефон для записи: 22-97-90. Вход свободный. 0+

Праздничная программа «Инструкция, как провести лето»

Место проведения: Центральная площадь Сургута, пересечение проспекта Ленина и улицы Университетской. Время: 11:00.

В честь Международного дня защиты детей на Центральной площади города состоится масштабная праздничная программа. Мальчишек и девчонок ждут: зажигательные концертные номера от творческих коллективов города, театрализованные представления и веселые интерактивы, фотозоны для памятных снимков, мастер-классы, игровые площадки и развлечения для всех возрастов, а также сахарная вата, попкорн и множество других сладостей.

Телефон для справок: 24-37-21. Вход свободный. 0+

Музыкальная сказка для детей «Летучий корабль»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 11:00 и 13:00.

Для детей представят музыкальную сказку «Летучий корабль» в исполнении хоровой капеллы «Светилен» и камерного оркестра русских народных инструментов «Былина». В программе прозвучат песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейная программа «Лето сказок»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, музейный центр, третий этаж. Время: 11:00 и 14:00.

Творческий и талантливых ребят приглашают на мастер-класс по созданию мультфильма по мотивам сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Ребята пройдут основные этапы мультипликационной работы ‒ придумывание сюжета, разработка и создание персонажей и элементов декораций, а также съемка мультфильма. Перед мастер-классом участники познакомятся с выставкой «Конек-горбунок. Перезагрузка».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: 250 рублей. 6+

Праздничная детская программа в библиотеке

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, второй этаж. Время: 12:00.

Юных читателей ждут «Веселые опыты» ‒ забавные химические и физические эксперименты, а также мастер-класс «Летнее настроение», где каждый может создать картины на CD-дисках из природных материалов.

Телефон для справок: 28-56-93, 28-62-57. Вход свободный. 6+

Праздничная программа «Веселая карусель»

Место проведения: Городской парк культуры и отдыха, проспект Набережный. Время: 12:00.

Детей Сургута всех возрастов приглашают на яркий и незабываемый праздник в парке. В программе: праздничный концерт с участием талантливых творческих коллективов города, театрализованная программа «Терем сказок», игровая программа «Мега шоу», парад ростовых кукол. Помимо этого, в течение дня в парке пройдут мастер-классы, яркая ярмарка и интеллектуальная игровая программа Квиз «Там на неведомых дорожках».

Телефон для справок: 45-74-63. Вход свободный. 0+

Камерный творческий вечер от Движения Первых «Квартирник»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 16:00.

У жителей и гостей Сургута есть возможность посетить музыкальный вечер. Зрителей ждут зажигательные выступления талантливых музыкантов и уютная обстановка.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 12:09, просмотров: 323, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:30
28 мая - День пограничника.
Поздравляю всех погранцов Сургута и Югры с Праздником - Днём пограничника!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре по случаю профессионального праздника чествуют предпринимателей – их в регионе более 270 тысяч 635
  2. ​70 лет – полёт нормальный! 504
  3. ​В Югре вынесли приговор за взятки и махинации с субсидиями на миллионы рублей 387
  4. ​В Сургуте водитель Lada проехала на красный и спровоцировала ДТП с пострадавшим 340
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 мая ‒ 1 июня? // АФИША 323
  6. Житель Урая получил десять лет строгого режима за интимную связь с несовершеннолетней 277
  7. ​Средняя продолжительность жизни в Югре ‒ 76 лет 269
  8. ​С начала года в Югре утонули девять человек 240
  9. В России зафиксирован рост мошенничества, нацеленного на молодежь 234
  10. Сургутяне задолжали налоговой более 220 миллионов рублей 226
  1. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 2711
  2. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 2532
  3. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 2404
  4. ​В Сургуте готовят площадку под новую школу: убирают деревья, проектируют спортядро, переселяют кедры 2066
  5. ​В Сургуте на новые светофоры потратят более 30 миллионов рублей 1885
  6. ​По рельсам круглый год: поезд из Сургута в Нижневартовск стал постоянным 1879
  7. ​Сургут получит 18 новых газомоторных автобусов до конца года 1798
  8. Завораживающий юг: художница из Москвы о своей выставке «Пересекая экватор» в «Стерхе» // ONLINE 1790
  9. ​«Результаты ЕГЭ могут аннулировать даже после поступления в вуз» 1726
  10. ​Новицкий прав 1666
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 9405
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 8251
  3. ​Человеческое пространство 7656
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 6624
  5. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 6041
  6. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 6040
  7. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 5893
  8. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 5483
  9. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 4947
  10. ​Новогодний бал - в пользу обороны 4407

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика