Сургутский ресторатор рассказал, почему малый и средний бизнес в городе не почувствует изменений в ставке НДС

Минфин России предложил ввести промежуточную ставку НДС на уровне 3-4% для предприятий общественного питания. Также планируется повысить порог выручки, до которого бизнес может не платить налог, ‒ с двух до трех млрд рублей. Однако, для малого и среднего бизнеса в Сургуте эти меры вряд ли будут ощутимы. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал ресторатор Алексей Браташов.

По его словам, в городе просто нет сетей, которые могли бы попасть под новую категорию.

«На малый и средний бизнес в Сургуте увеличение порога до трех млрд рублей никак не повлияет. Подобных сетей в Сургуте просто нет, а крупнейшие «американские» сети, кто остался в городе под новыми названиями и так всегда платили НДС полным рублем», ‒ поясняет он.

По мнению Алексея Браташова, потребительский спрос останется стабильным, даже если цены в меню немного вырастут.

«Рынок готов, цены растут и без реформы. Даже если цены в меню вырастут, гости все равно придут за любимым продуктом и сервисом, ведь параллельно с этим, у всех в стране растут доходы. Пусть многое съедает инфляция, но баланс всегда присутствует», ‒ считает ресторатор.

Подробнее о как, как сургутские рестораторы и юрист оценили идею снижения НДС в сфере общественного питания ‒ здесь.