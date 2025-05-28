Перекрытие дороги в Сургуте во время «Зеленого марафона» продлится до 14:00

Во время благотворительного забега «Зеленый марафон» в Сургуте временно ограничат движения транспорта. Об этом напоминают в администрации города.

Частичное перекрытие продлится с 08:00 до 14:00 и затронет следующие участки:

проспект Ленина − от улицы Университетской до площади перед Сургутским государственным университетом;

улица Университетская − от дома № 26 по улице Энергетиков до проспекта Пролетарского (по одной стороне движения).

На период перекрытия изменятся маршруты движения городских автобусов:

№10 - при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «Газпром», остановка «проспект Ленина», остановка «Энгельса» и далее по маршруту.

№ 13 – при движении от остановки «микрорайон ПИКС»: остановка «УВД», улица 30 лет Победы, остановка «ГИБДД», проспект Пролетарский, остановка «32 микрорайон», улица Университетская, остановка «Центр охраны материнства и детства» и далее по маршруту.

№ 26 – при движении от остановки «поселок Снежный»: остановка «Энгельса», улица Энергетиков, остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель», остановка «ГИБДД», проспект Пролетарский, остановка «32 микрорайон», улица Университетская, остановка «Центр охраны материнства и детства» и далее по маршруту.

№ 37 – при движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «Майская», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» и далее по маршруту.

№ 61 – при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «Энгельса», улица «Энергетиков, остановка «Дом Советов», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», проспект Ленина, остановка «1000 мелочей» и далее по маршруту.

№ 112 - при движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром», и далее по маршруту;

при движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

№ 115 – при движении от остановки «СОТ Ветеран»: остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель», остановка 2ГИБДД», проспект Пролетарский, остановка «32 микрорайон», остановка «Парк за Саймой» и далее по маршруту.