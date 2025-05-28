Движения транспорта в Сургуте ограничат на шесть часов из-за празднования Дня защиты детей

В Сургуте 1 июня на шесть часов перекроют участок дороги от перекрестка «улица Университетская ‒ проспект Ленина» до площади перед СурГУ из-за проведения праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00.

На это время изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов:

№10 ‒ при движении от остановки «ДК Строитель» автобусы будут следовать через остановки «Газпром», «проспект Ленина», «Энгельса» и далее по обычному маршруту.

№112 ‒ при движении от остановки «Университет» автобус начнет маршрут с остановки «Газпром».

При движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

Горожанам советуют заранее планировать поездки с учетом временных ограничений.