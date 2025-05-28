16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,6176   EUR  90,9007  

Новости

Больше новостей
Надо ли наказывать пассажиров, встающих со своих мест до полной остановки самолета?
Комментировать
0
Больше опросов

​Три сердца одной семьи: сердечно-сосудистый хирург Сургута спас жизни матери, бабушки и тети

В Сургуте кардиохирург спас сразу несколько поколений одной семьи

​Три сердца одной семьи: сердечно-сосудистый хирург Сургута спас жизни матери, бабушки и тети
Фото: Кардиоцентр Сургута

В кардиоцентре Сургута в разное время в течение года в операционную поступили три женщины ‒ мама четверых детей, бабушка и тетя. Их объединила не только родственная связь, но и один врач: все три сложные операции на сердце выполнил заведующий операционным блоком Олег Ибрагимов, говорится в пресс-релизе медучреждения.

Первой пациенткой стала Амина Абдималикова ‒ мама четверых детей. Она обратилась в приемное отделение с жалобами на сильное жжение в груди. Боль не позволяла ей даже поднять на руки четырехмесячного сына. Обследование выявило критический стеноз артерий, и врачи приняли решение о срочной операции. Аортокоронарное шунтирование с подключением аппарата искусственного кровообращения провел кардиохирург Ибрагимов.

Позже Амина заметила похожие симптомы у своей мамы. Благодаря внимательности дочери и быстрой реакции врачи успели поставить диагноз и провести операцию уже в плановом порядке ‒ до наступления тяжелого состояния.

Через полгода в операционную доставили уже тетю Амины. Ее состояние оказалось критическим: инфаркт, множественные отложения кальция в сосудах, сопутствующие заболевания легких. Хирургам пришлось действовать незамедлительно. Операция прошла успешно ‒ команду вновь возглавил Олег Ибрагимов.

«Рассказываю и ком в горле. Четверо детей без мамы не остались. Олег Ринатович вернул меня домой, спас моих самых дорогих людей. Также большая благодарность кардиологу Екатерине Царьковой и кардиохирургу Александру Медведеву», ‒ пишет Амина Абдималикова.

Сегодня все трое женщин живы, а сердце каждой ‒ в надежных руках врачей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:28, просмотров: 250, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургут вложит более 100 миллионов в обновление остановок 898
  2. ​Владимир Богданов празднует свой день рождения 783
  3. В Белом Яре построят современный детский сад за 835 миллионов рублей 622
  4. «Пересекая экватор»: в Сургуте открылась выставка художницы из Москвы 608
  5. ​Сдаете квартиру? Узнайте, на что придется потратиться // КОНСУЛЬТАЦИЯ 590
  6. ​Связь времен в «Ностальгии по Настоящему» // ONLINE 577
  7. ​Три сердца одной семьи: сердечно-сосудистый хирург Сургута спас жизни матери, бабушки и тети 250
  8. ​Жить рядом с природой в «Скандиа» 224
  9. ​Под Нижневартовском столкнулись грузовик и Toyota 218
  10. ​В Югре появится новый медицинский теплоход – «Святитель Лука» 197
  1. ​Сажайте по-человечески 3547
  2. ​Родню оставьте дома 3343
  3. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 2495
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША 2324
  5. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 2314
  6. В Сургуте возобновили реконструкцию железнодорожного вокзала 2292
  7. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 2178
  8. ​Молодой активист унизил уборщицу в Нефтеюганске ‒ его исключили из партии 2023
  9. Станцию юннатов в Сургуте перенесут в более доступное место − мэрия готовит новые варианты 1978
  10. ​В Сургуте готовят площадку под новую школу: убирают деревья, проектируют спортядро, переселяют кедры 1848
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 9202
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 8057
  3. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 7647
  4. ​Человеческое пространство 7514
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 6412
  6. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 5851
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 5838
  8. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 5690
  9. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 5263
  10. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 4756

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика