В «Стерхе» открылась выставка московской художницы Аллы Полковниченко

С 23 мая в галерее «Стерх» открыта выставка «Пересекая экватор», посвященная живописи московской художницы Аллы Полковниченко. В экспозиции будут представлены пейзажи, портреты и изображения животных, созданные по впечатлениям от путешествий в южные страны. Об этом Алла рассказала корреспонденту siapress.ru.

«Будут пейзажи в основном. Немножко животных, немножко портретов из приэкваториальных стран. Куратор галереи Сергей Зятьков посчитал: там восемь стран. Это Турция, Нигерия, Египет, Марокко, Узбекистан, Австралия и еще пара. Я надеюсь, что выставка будет производить впечатление яркой, и солнечной, и экзотической», – рассказала художница в эфире.

Работы Аллы Полковниченко наполнены атмосферой тишины и спокойствия – художница признается, что искала в поездках не туристическую яркость, а настоящую, неторопливую жизнь.

Выставка продлится до 28 сентября. Вход свободный.