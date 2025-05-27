В Сургуте завершается отопительный сезон ‒ коммунальщики готовят трубы к лету

Отопительный сезон в Сургуте сезон завершится 30 мая. После отключения тепла коммунальщики начнут промывать трубы и проверять теплосети. Летом также пройдут плановые ремонты и модернизация оборудования, сообщает пресс-служба администрации города.

«В планах также мероприятия по капитальному ремонту, техническому перевооружению, модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения (включая сети горячего водоснабжения), протяженностью 5,8 км, сетей холодного водоснабжения протяженностью 2,8 км и сетей водоотведения – 0,412 км», ‒ указали в сообщении.

Эти работы помогут подготовить город к следующей зиме и снизить риск аварий на сетях.