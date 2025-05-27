16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,6588   EUR  90,4644  

Новости

Больше новостей
Надо ли наказывать пассажиров, встающих со своих мест до полной остановки самолета?
Комментировать
0
Больше опросов

​В конце недели в Сургуте отключат отопление

В Сургуте завершается отопительный сезон ‒ коммунальщики готовят трубы к лету

​В конце недели в Сургуте отключат отопление
Фото: администрация Сургута / vk.com

Отопительный сезон в Сургуте сезон завершится 30 мая. После отключения тепла коммунальщики начнут промывать трубы и проверять теплосети. Летом также пройдут плановые ремонты и модернизация оборудования, сообщает пресс-служба администрации города.

«В планах также мероприятия по капитальному ремонту, техническому перевооружению, модернизации и реконструкции сетей теплоснабжения (включая сети горячего водоснабжения), протяженностью 5,8 км, сетей холодного водоснабжения протяженностью 2,8 км и сетей водоотведения – 0,412 км», ‒ указали в сообщении.

Эти работы помогут подготовить город к следующей зиме и снизить риск аварий на сетях.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:14, просмотров: 118, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Все было не зря?» − в Думе Сургута обсудили состояние общественного транспорта 754
  2. ​Ревность, побои и смерть: жителя Югры будут судить за убийство 719
  3. Пилотажная группа «Барсы» поддерживают в рабочем состоянии технику из СССР, несмотря на дефицит запчастей 700
  4. Сургут встретит День города с вокальной группой ViVA 669
  5. С четверга в Сургуте резко потеплеет – на выходных до +27 °С 634
  6. Идею патриотического центра в Сургуте стоит расширить до создания крутейшего технического музея в Тюменской области 632
  7. ​НДС для общепита: мягкая реформа или новый вызов для бизнеса? 595
  8. Идеальным решением относительно пустующего здания «Газпрома» в Сургуте был бы снос и строительство чего-то полезного 414
  9. 18-летний водитель сбил ребенка в Югорске 233
  10. ​Связь времен в «Ностальгии по Настоящему» // ONLINE 224
  1. ​Сажайте по-человечески 3134
  2. ​Родню оставьте дома 2936
  3. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 2282
  4. В квартирах станет очень жарко: в Сургуте проведут температурные испытания тепловых сетей 2232
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША 2121
  6. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 2105
  7. В Сургуте возобновили реконструкцию железнодорожного вокзала 2077
  8. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 1937
  9. ​Молодой активист унизил уборщицу в Нефтеюганске ‒ его исключили из партии 1829
  10. Станцию юннатов в Сургуте перенесут в более доступное место − мэрия готовит новые варианты 1801
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 9015
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 7872
  3. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 7444
  4. ​Человеческое пространство 7384
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 6213
  6. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 5659
  7. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 5646
  8. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 5512
  9. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 5108
  10. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 4562

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика