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Сургут встретит День города с вокальной группой ViVA

Группа ViVA выступит в Сургуте на День города

Сургут встретит День города с вокальной группой ViVA
Фото: сайт группы ViVA, vk.com/vivavocal

12 июня, в День города Сургута, перед жителями выступит популярная вокальная группа ViVA. Концерт состоится на главной городской площади и начнется в 18:00. Об этом сообщается в концертном графике коллектива, опубликованном на сайте группы.

«Группа ViVA– первый в России проект, объединивший 5 состоявшихся артистов, звезд мюзиклов, солистов лучших музыкальных театров России и Европы, победителей телевизионных шоу. На наших концертах звучат как совместные песни группы, так и сольные номера», – сообщается на официальном сайте группы.

Как Сургут отпраздновал день города в прошлом году – в материале siapress.ru.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 236, комментариев: 0
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