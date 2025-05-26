В начале июня в Сургуте обещают до +27 градусов тепла

После дождливого и прохладного мая в Сургуте резко потеплеет. Уже с четверга, 29 мая, температура воздуха начнет уверенно расти и достигнет летних значений. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

В начале недели – 26 и 27 мая – горожан еще ждут осадки, порывы ветра до 13 м/с и прохладная погода. Однако уже с четверга температура поднимется до +19, а к выходным воздух прогреется до +27 градусов.

Погода в первые дни июня обещает быть по-настоящему летней: солнечно, до +27 днем, без осадков. Следующее несущественное похолодание возможно лишь в середине следующей недели – 4 июня ожидается до +19 и вновь возможны дожди.