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​Выпускной в Сургуте обойдется родителям до 30 тысяч рублей

Сургутские родители рассказали, сколько тратят на выпускной и наряды

​Выпускной в Сургуте обойдется родителям до 30 тысяч рублей
Фото: siapress.ru

В этом году сургутские родители потратят на выпускной вечер немалые суммы – в среднем организация праздника обходится от 12 500 до 17 500 рублей. А если добавить к этому наряды, цифры вырастают почти вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Выпускной для девятиклассника в Сургуте стоит в среднем 12 500 рублей. У родителей одиннадцатиклассников расходы выше – 17 500 рублей. Для сравнения: в Москве выпускной 11-классника обходится в 23 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – в 21 000.

Но выпускной – это не только банкет и подарки, но и праздничная одежда. В Сургуте наряд для юноши стоит в среднем:

  • 14 500 рублей для 9-х классов;
  • 17 000 рублей для 11-х классов.

Для девушек суммы выше:

  • 13 000 рублей для 9-х классов;
  • 19 000 рублей для 11-х классов.

Некоторые родители находят способы сэкономить: 22% родителей девятиклассников и 18% родителей одиннадцатиклассников признались, что не покупают детям специальную одежду. Среди девушек таких – всего 11%.

Интересно, что 8% девятиклассников и 7% одиннадцатиклассников вообще не планируют идти на выпускной. По словам родителей, у кого-то нет желания, у кого-то – времени или средств.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 217, комментариев: 0
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