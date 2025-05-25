Сургутян предупредили о возможном ухудшении качества воды из-за промывки водовода

С 26 мая по 27 июня в Сургуте проведут масштабные работы по промывке магистрального водовода диаметром 700 мм – от водозабора 8 промузла до улицы Лермонтова. Об этом сообщила пресс-служба «Горводоканала».

«С 26 мая по 27 июня будет произведена промывка участка водовода от перекрестка ул. Нефтеюганское шоссе и ул. Маяковского до ТК-2 ул. Островского, д.47/1», – указали в сообщении.

На период выполнения работ возможно временное ухудшение качества холодной воды в домах жителей центральной и восточной части города. Жителей просят заранее запастись питьевой водой и по возможности не использовать в быту холодную воду с помутнением до завершения промывки.