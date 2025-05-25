В Сургуте ученица медиашколы «Проявляйся» сняла видео про последний звонок

Последние звонки отзвучали, и для тысяч выпускников Сургута наступает время прощаний и взрослой жизни. Горожанам показали небольшую зарисовку с выпускного, снятую учениками медиашколы «Проявляйся».

«На примере одной сургутской школы мы покажем вам как проходят выпускные во всех школах Сургута, Югры и всей России. Ученица медиашколы «Проявляйся» Анна Вирачева тоже выпускница этого года, и мы покажем выпускной ее глазами», – пишут авторы видеоролика в своих соцсетях.

Видео стало частью проекта медиашколы и уже вызвало отклик среди сверстников и педагогов. Каждый кадр наполнен эмоциями, которые знакомы выпускникам всех поколений.