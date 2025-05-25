Сургутские врачи прооперировали пациентку из ДНР с тяжелой патологией суставов

В Сургутской травматологической больнице продолжается лечение 56-летней Светланы Осипенко, приехавшей из Макеевки. Женщине предстоит уже пятая по счету операция – завершающий этап сложной восстановительной терапии, которая началась еще в августе 2022 года, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Светлана была в составе самой первой группы пациентов из ДНР, прибывших в Югру за высокотехнологичной медицинской помощью. И с того времени она – наш постоялец. Лидер по количеству и продолжительности госпитализаций среди всех своих земляков, побывавших здесь за три года», – указали в сообщении.

Причиной такой длительной терапии стала тяжелая костно-суставная патология: разрушение тазобедренных и коленных суставов, деформация конечностей. Лечение проводилось поэтапно, с перерывами на реабилитацию.

«После поочередного эндопротезирования тазобедренных суставов пациентке выполнили корригирующую остеотомию бедренной и большеберцовой костей. В течение нескольких месяцев под воздействием установленной металлоконструкции кости вернулись в правильную ось, и конечность выпрямилась», – пояснил заведующий отделением травматологии и ортопедии №4 Евгений Бойко.

В ноябре 2024 года пациентке удалили фиксирующие элементы. После нескольких месяцев восстановления она снова вернулась в Сургут, чтобы пройти последний этап – замену коленного сустава. Эта операция должна стать финальной в ее лечении.