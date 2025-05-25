Первые ЕГЭ в Сургуте сдали более 800 выпускников

В Сургуте стартовала экзаменационная кампания для выпускников 9-х и 11-х классов. Школьники уже сдали первые экзамены по иностранному языку, химии, литературе и истории. Впереди – обязательные дисциплины и резервные дни. По данным департамента образования, в Сургуте химию сдавали 412 человек, их распределили по двум школам – №45 и №46, сообщает администрация города.

«Более 800 человек уже написали первые экзамены по трем предметам – литературе, истории и химии. В Сургуте порядка 412 выпускников изъявили желание сдавать химию, их распределили по двум школам №45 и №46. В этом году более двух с половиной тысяч человек напишут единые государственные экзамены. Основная часть – 11-классники, более 270 из них – выпускники прошлых лет, которые также планируют поступать в ВУЗы», – отметила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

Для проведения ЕГЭ в Сургуте подготовили девять пунктов. Все они оборудованы камерами видеонаблюдения, металлоискателями и системами подавления сотовой связи. Безопасность на площадках проверена заранее.

Всего в Сургуте экзамены сдадут более 5 000 девятиклассников. Для них подготовлены 19 пунктов. Сейчас ребята проходят испытания по выбранным предметам, а в июне начнется основной этап: математика – 3 июня, русский язык – 9 июня. Завершится основная волна ГИА 16 июня.

После завершения экзаменов школьники получат аттестаты. В этом году около 200 одиннадцатиклассников Сургута претендуют на медали «За особые успехи в учении» I и II степеней.

Ранее мы писали о том, что более 50 школьников Сургута получили награды за победы и призовые места в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах всероссийского и международного уровня.