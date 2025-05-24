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​Более 50 школьников Сургута признали лучшими по итогам учебного года

Сургутских школьников наградили за успехи в науке и спорте

​Более 50 школьников Сургута признали лучшими по итогам учебного года
Фото: администрация Сургута

В Сургуте подвели итоги учебного года и наградили 53 ученика из разных школ за победы и призовые места в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах всероссийского и международного уровня. Об этом сообщает администрация города.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Среди приглашенных – как выпускники, претендующие на федеральные медали, так и младшеклассники, добившиеся серьезных успехов. В числе награжденных оказались ученики, побеждавшие не один год подряд.

«В муниципальной системе создаются все условия для работы с одаренными детьми. Сейчас в Сургуте функционируют 13 школьных технопарков, центр цифрового образования детей «IT-куб», два корпуса технопарка «Кванториум» и другие учреждения. С 2023 года создана система «Одаренные дети». И сегодня она насчитывает порядка 20 тысяч школьников, победителей олимпиад и мероприятий федерального и окружного уровня», – отметила заместитель директора департамента образования администрации Сургута Ольга Иванова.

Большая часть отмеченных ребят – выпускники 11-х классов. Около 200 из них в этом году претендуют на федеральные медали «За особые успехи в учении» I и II степеней. Все они являются участниками муниципального проекта «Развитие способностей и талантов детей и молодежи».


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24 мая в 10:05, просмотров: 907, комментариев: 0
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