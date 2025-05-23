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​Убил, ограбил, убежал: житель Сургута скрывался от правосудия 20 лет

Сургутский суд приговорил мужчину к 11 годам за убийство и грабеж

​Убил, ограбил, убежал: житель Сургута скрывался от правосудия 20 лет
Фото: Сургутский городской суд / vk.com

В Сургуте суд приговорил местного жителя за убийство и грабеж, совершенные им в 2004 году. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

«Вердиктом коллегии присяжных заседателей А.Н. Огирчук признан виновным в том, что, в июне 2004 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему удары в область жизненно-важных органов ‒ по голове и телу, причинив различные телесные повреждения, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. Кроме того, А.Н. Огирчук после нанесенных телесных повреждений обыскал одежду потерпевшего, обнаружив бумажник, в присутствии очевидцев, похитил находившиеся в нем денежные средства в размере 1 000 рублей, с которыми скрылся с места преступления», ‒ указали в сообщении.

Сургутский городской суд назначил мужчине 11 лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу ‒ защитник подал апелляцию, и материалы направлены в суд ХМАО.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 236, комментариев: 0
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