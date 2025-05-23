Сургут закупит 18 новых автобусов вместо запланированных 17

В этом году автопарк Сургута пополнится 18 новыми автобусами большого класса. Как сообщили в администрации города, изначально планировалась закупка 17 единиц, но благодаря экономии при проведении конкурсных процедур удалось приобрести на один автобус больше.

«Автобусы низкопольные, большого класса, работают на газомоторном топливе. Финансирование осуществляется из окружного и городского бюджетов. Победителем конкурса стала компания «НЕФАЗ», входящая в группу предприятий «КАМАЗ», − говорится в сообщении.

Сейчас проходит процедура подписания контракта. Первые поставки запланированы на третий квартал 2025 года.