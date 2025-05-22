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Каникулы с 26 мая по 31 августа - это:

Отлично, в самый раз 63.2%

Маленькие, надо еще май или хотя бы половину мая присоединить к каникулам 4.2%

Много, надо июнь сделать учебным Месяцем 18.9%

Не знаю 13.7%

Всего голосов: 95

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В регионах, ограничивших торговлю алкоголем, наблюдается снижение смертности населения. Надо ли Югре последовать этому примеру?

Обязательно 28%

Возможно 31.2%

Скорее, нет 20.4%

Ни в коем случае 17.2%

Все равно 3.2%

Всего голосов: 93

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​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 мая? // АФИША
Фото: Дом культуры «Невесомость» / vk.com

24 мая

Спектакль «Загадка козьей хатки»

Место проведения: Зал МАУ «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 13:00.

Жители Сургута всех возрастов могут увидеть спектакль, основанный на невероятной детективной истории по мотивам русской народной сказки «Козья Хатка». Постановка рассказывает о лесном домике, где живут веселые козы, пока к ним не проник воришка. Кто он? Кем будет разоблачен?

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Пушистые герои»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2 Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по лепке мишки Тедди. Работа будет выполнена из полимерной глины. Также участникам мероприятия проведут экскурсию по выставке «Ми-ми-мишки».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. 6+

Музыкальное выступление Алёны Поль

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

Горожане могут посетить музыкальное выступление Алёны Поль и ее учеников. В программе прозвучат известные кавера в сопровождении прекрасных музыкантов, а также авторские песни Алёны.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. 0+

Читка пьесы «Одиннадцатая заповедь»

Место проведения: Исторический парк «Россия ‒ Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 18:00.

Читка пьесы Натальи Шор «Одиннадцатая заповедь» ‒ почти не сказочная история. Зрители услышат удивительное, парадоксальное и непредсказуемое повествование про чудеса, бессмертную душу и, возможно, даже загробный мир.

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 400 рублей. 12+

Концерт ко Дню славянской письменности и культуры

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 19:00.

Для жителей и гостей города подготовили концерт Народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Купава», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Участники коллектива расскажут, как народная песня передает различные этапы и «виды» любви: от трепетной влюбленности до горькой разлуки, от радости свадьбы до глубокой, всепроникающей любви.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Фестиваль ностальгического альтернативного рока «Верни мне мой 2007-ой»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В эту субботу в «Невесомости» прозвучат хиты русской и зарубежной альтернативы нулевых. На сцене выступят: группы ФАЛЬШ, ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ и 2000'S KIDS. У всех гостей будет возможность погрузиться в прекрасную атмосферу 2007 года.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, на входе ‒ 600 рублей. 16+

25 мая

Спектакль «Малыш и Карлсон»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 11:00 и 14:00.

На сцену приземлится «лучшее в мире привидение с моторчиком» по имени Карлсон. Спектакль покажет, как важно дружить, стойко переносить трудности, держать слово и воспринимать этот мир с добротой и радостью.

Телефон для справок: 34-48-18, 63-71-95. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Школа геологии»

Место проведения: Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», улица Терешковой, 49. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на семейные выходные ‒ для них подготовили специальную программу под названием «Школа геологии». В игровой форме посетители узнают, как ориентироваться на пересеченной местности, как правильно собрать походный рюкзак и разбить полевой лагерь. Также гости могут поучаствовать в химическом опыте ‒ очистке воды в полевых условиях.

Телефон для записи: 90-77-34, 51-68-17. Цена билета: 150 рублей. 6+

Концерт «Вообразилия» детских творческих коллективов

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 12:00 и 15:00.

В этот день каждый сможет оказаться в удивительной стране, где живут самые смелые мечты и невероятные фантазии. Юные артисты детских творческих коллективов покажут зрителям яркие номера, а ведущие из театральной студии «Календарь» станут проводниками в этом невероятном путешествии.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. 6+

Отчетный концерт «Магия любви»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

Любителей музыки приглашают на концерт, где прозвучат любимые песни советской, современной и зарубежной эстрады в исполнении солистов студии Елены Коваль и студентов отдела «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 12+


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Сегодня в 13:57, просмотров: 315, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:33
Все эти городские локации для проведения очередных выходных по своему интересны и наверняка привлекут многих сургутян. Но как и 50 лет назад, большой спорт остаётся в выходные в центре внимания сургутян. В прошлые времена большим вниманием пользовался киоск «Союзпечати» по улице Энтузиастов возле отделения связи №4, где продавали свежие номера приложение к газете «Советский спорт» «Футбол-Хоккей». Сегодня проще, вся информация есть на канале «Матч». В субботу заканчивается чемпионат РПЛ по футболу и в 16-30 (мск времени) начнутся одновременно встречи всех команд 30-го последнего тура. Интрига 30-го тура космическая. В последнем туре определится тройка призеров чемпионата. Центральные матчи 30-го тура состоятся в Краснодаре: ФК «Краснодар» - ФК «Динамо» (Москва) и СПб ФК «Зенит» - ФК «Ахмат» (Грозный). В случае победы ФК «Краснодар» над ФК «Динамо» «Краснодар» впервые может стать чемпионом РПЛ по футболу. В случае ничьей или поражения чемпионом становится ФК «Зенит», причём в седьмой раз подряд и причём год своего 100-летия. Напомню, что главным болельщиком «Зенита» является Глава «Газпрома» Алексей Борисович Миллер. Как обычно о посещаемости футбольных арен. В СПб ожидается аншлаг на «Газпром-Арене»- более 60 тысяч болельщиков, как и в Краснодаре - на «OZON- Арене» - более 30 тысяч болельщиков. У руководителя Российского Футбольного Союза и Главы «Газпромнефти» Александра Дюкова возникли проблемы: куда ему ехать с Кубком и комплектом золотых медалей для новоявленного чемпиона РПЛ. Куда? В СПб или в Краснодар? Вероятно всё-таки Александр Дюков будет в СПб, а в Краснодар отправят Заместителя РФС с копией Кубка (муляж) и вторым комплектом резервных золотых медалей.
Ну да ладно. Нам бы их проблемы.
Интерес болельщиков в выходные представляет и финал Кубка Гагарина и финал Кубка Петрова по хоккею с шайбой. В Кубке Петрова нас интересует игра ХК «Химик» (Воскресенск), выбившего недавно ХК «Югра» в полуфинале, в игре с ХК «Торпедо- Горький» (Нижний Новгород). В этом противостоянии сильнее играет пока «Торпедо-Горький», выигравший два матча на домашнем льду «Химика» в СК «Подмосковье имени Николая Эпштейна». Можно было сказать и полуфиналах чемпионата мира по хоккею, проходящего без участия команды РФ по хоккею с шайбой. Однако из-за решения шайки руководителей ОПГ из ЕС Россия отлучена от участия в чемпионатах мира и ОИ, поэтому принципиально бойкотирую ЧМ-2025 по хоккею с шайбой.
Прогнозы.
Чемпионом РПЛ по футболу 2024/2025 гг станет ФК «Зенит». Обладателем Кубка Петрова в ВХЛ с большей вероятностью станет «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).
А теперь вернём к нашим местным спортивным делам.
Заявление Василия Филиппенко- Гендиректора ХК «Югра» о возращении клуба в КХЛ - это позитивное известие. Согласно Устава КХЛ команда КХЛ должна финансироваться за счёт спонсоров и инвесторов, а также за счёт собственного хоккейного спортивного бизнеса. Одновременно команда КХЛ должна иметь собственную «Академию хоккея» для детей 9-12 лет. Видится, что «Академия хоккея» при ХК «Югра» должна иметь, как минимум, один филиал в Сургуте и, как максимум, 3-4 филиала в крупных городах Югры.
Это зависит от финансовых возможностей будущих спонсоров ХК «Югра». Однако прогнозы дело неблагодарное. Предстоящие выходные и последние майские дни покажут расстановку сил в Большом спорте в РФ и в Югре.
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:33
А тем временем за 10 дней до Финала Суперкубка России по футболу, где 1 июня на стадионе в Лужниках встреться ПФК «ЦСКА» (Москва) и ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) Хрустальный кубок, который должны вручить победителю, при изготовлении на заводе лопнул у основании на мелкие куски. Произошёл форс-мажор. Хрустальный Кубок завод должен был передать Российскому Футбольному Союзу 24 мая, а теперь сроки переносятся. Но тем не менее Суперфинал не переносится и Хрустальный Кубок будет изготовлен и вручён победителю Суперфинала 1 июня.
Прогноз.
Победителем Суперфинала Кубка РФ по футболу на 99% станет ПФК «ЦСКА». Объясню почему. После СуперФинала Кубка России весь тренерский штаб и сотрудники ФК «Ростов» уходят из клуба. Ведущие игроки тоже ищут более престижные клубы для продолжения карьеры. Уходит Президент Клуба, а ранее ушел из клуба Главный тренер «Ростова» и Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Причина заключается в том, что Правительство Ростовской области решило продать акции клуба новым акционерам, среди которых называют бизнесмена господина Чайку и российско-греческого миллиардера и бизнесмена господина Ставвиди, владельца греческого футбольного клуба «Панатокоис». Правительство Ростовской области сохранит 25% акций, чтобы контролировать футбольный клуб с почти столетней историей. Напомню, что в советские времена это был знаменитый Ростовский клуб СКА (Ростов-на-Дону). Возвращаясь к нашим местным спортивным делам. Для перехода ХК «Югра» в КХЛ необходимы мощные инвесторы, которыми могли бы стать акционеры клуба. Поэтому первый шаг, первая ступенька в КХЛ это- акционирование клуба «Югра» и переход его на чисто спортивный бизнес. Впрочем Правительство Югры вероятно сможет быть акционером клуба, если это не противоречит Уставу КХЛ.
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