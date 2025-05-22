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​В Сургуте перекроют улицы 6 июня из-за Курбан-байрама

Движения транспорта в Сургуте ограничат на время празднования Курбан-байрама

​В Сургуте перекроют улицы 6 июня из-за Курбан-байрама
Фото: siapress.ru

В Сургуте 6 июня временно ограничат движение автотранспорта из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Курбан-байрам. Об этом сообщили в администрации города.

Движение будет перекрыто с 02:30 до 07:30 на следующих участках:

  • улица Никольская − от перекрестка с улицей Сергея Безверхова до проспекта Набережного;
  • проспект Набережный − от перекрестка с улицей Дзержинского до улицы Майской.

На время перекрытия движение городских автобусов будет организовано по объездным схемам:

№ 10 – с объездом через пр. Ленина, остановки «50 лет ВЛКСМ», «Агентство воздушных сообщений», улицу Энергетиков и бульвар Свободы;

№ 22 – с объездом через остановки «Дом Советов», «Оптика», «Агентство воздушных сообщений», «Бахилова» и «Аврора»;

№ 26 – меняется схема движения в обоих направлениях: через «Ленина», «Дом Советов», улицу Майскую, а также через улицу Энергетиков, «Россети» и другие остановки;

№ 28 и № 28А – объезд через улицу Майскую, Ленина и Энергетиков с сохранением ключевых остановок;

№ 37 – маршруты изменяются в зависимости от направления: объезд через Югорский тракт, Энгельса, Нефтяников и Изумруд;

№ 47 – движение организовано через улицы Заячий остров, Югорский тракт, Гагарина, Энгельса и Нефтяников.


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Сегодня в 11:41, просмотров: 115, комментариев: 0
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