Следствие установило грубые нарушения санитарных правил у службы доставки роллов в Сургуте

Следственный комитет по Югре завершил расследование уголовного дела в отношении управляющего предприятия общественного питания в Сургуте. Мужчину 1985 года рождения обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление горожан. По информации местных СМИ, речь идет о службе доставки еды «Джонни Тунец».

«В начале сентября 2024 года после употребления продукции предприятия общественного питания за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратились 18 жителей Сургута, в числе которых 11 несовершеннолетних. У большинства потерпевших был диагностирован сальмонеллезный энтерит», − передает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Совместно с Роспотребнадзором следователи установили, что на предприятии были серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Управляющий предстанет перед судом по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание). Ему грозит штраф до 700 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до двух лет.