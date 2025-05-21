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Авиакомпания Utair откроет прямые рейсы из Сургута в Ставрополь

В начале июня сургутяне смогут улететь в Ставрополь прямым рейсом

Авиакомпания Utair откроет прямые рейсы из Сургута в Ставрополь
Фото: freepik

Авиакомпания Utair запускает новое направление из Сургута – с 4 июня начнутся регулярные рейсы в Ставрополь. Об этом сообщили в группе авиаперевозчика во «ВКонтакте»

Полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам. Вылет из Сургута запланирован на 12:55, из Ставрополя – на 16:45. Время в пути составит 4 часа 50 минут.

Билеты уже доступны для покупки на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.

Всего в весенне-летнем расписании Utair из Сургута предусмотрено 30 направлений. В числе новых – рейсы в Волгоград, Казань и Нижнекамск.


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21 мая в 17:30, просмотров: 924, комментариев: 0
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