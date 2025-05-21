У Сургута может появиться новая набережная при поддержке горожан

Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается. Один из участков, за который сейчас можно отдать голос, − набережная правого рукава водохранилища «Сайма» от магазина «Изида» до Дворца торжеств. Депутат Думы Сургута Богдан Гужва выехал на место, чтобы оценить текущее состояние территории и призвать сургутян активно участвовать в выборе будущих общественных пространств.

«Неважных объектов по благоустройству на территории города не бывает, потому что в любом случае они задействованы. Но центр традиционно является местом притяжения всего населения города. И когда у нас есть такой природный объект, такая жемчужина, которую, естественно, нужно облагораживать − это река Сайма со своими рукавами. Да, где-то она подзапущена, где-то неблагоустроенна, но постепенно мы выходим к благоустройству за счет различных источников − за счет городского бюджета, федерального, регионального. И недавно мы рассматривали проект КРТ, где застройщик предлагает благоустроить и сделать набережную на одном из рукавов Саймы. В Сургуте не хватает таких локаций, где можно было бы комфортно прогуляться по набережной. Естественно, все почистится в будущем. Надо такие места сохранять и беречь», − подчеркнул народный избранник.

На голосование вынесено четыре объекта − два участка на правом рукаве Саймы и еще два в экопарке за Саймой, где продолжается благоустройство дорожно-тропиночной сети. На сегодняшний день свой выбор сделали свыше 40 тысяч горожан.

«Возможность быть реализованными имеют все объекты. В очередной раз подчеркиваю, голосование — это не конкурс, в котором есть победители и проигравшие. Это взгляд на мнение жителей о том, что они хотят благоустроить те или иные территории в городе. Соответственно, мы видим по результатам голосования, что есть фавориты некие в голосовании, это Сайма, как всегда, но и за остальные объекты также немало голосов», − подчеркнул заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Общий ориентировочный бюджет всех объектов, представленных на голосование, составляет порядка 150 млн рублей. Как уточнил Арменчу, окончательная стоимость будет понятна после конкурсных процедур.

Каждый гражданин Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста, может проголосовать за одну из предложенных территорий на цифровой платформе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: zagorodsreda.gosuslugi.ru