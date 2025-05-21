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​ЕС ввел санкции против «Сургутнефтегаза» в рамках 17-го пакета ограничений

Под ограничения ЕС попали 75 физических и юридических лиц, включая «Сургутнефтегаз»

​ЕС ввел санкции против «Сургутнефтегаза» в рамках 17-го пакета ограничений
Фото из архива siapress.ru

Европейский союз включил ПАО «Сургутнефтегаз» в новый санкционный список в рамках 17-го пакета ограничений против России. Об этом говорится в публикации официального журнала ЕС.

В список вошли 75 физических и юридических лиц. Помимо «Сургутнефтегаза», санкции затронули страховую компанию ВСК, золотодобывающую компанию «Атлас майнинг» (ранее Petropavlovsk), а также российских производителей беспилотников – «Эйрбург», «Стратим», «Микроб», «Финко» и «Аэрофрегат».

Среди физических лиц − гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова, ректор МЭИ Николай Рогалев, а также представители судебной и следственной систем России.

Также ограничения распространились на семь компаний из Китая, две из ОАЭ, а также по одной из Белоруссии и Турции.


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Сегодня в 11:23, просмотров: 376, комментариев: 0
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