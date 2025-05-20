22 мая в квартирах сургутян температура может подняться до некомфортных значений

В четверг, 22 мая, в Сургуте пройдут температурные испытания тепловых сетей. Работы затронут центральную часть города, в том числе микрорайоны «А», 1, 4, 6, кварталы 2 и 3, а также поселок ЦПКРС. Об этом сообщили в телеграм-канале СГМУП «ГТС».

«В период проведения испытаний 22 мая с 6:00 и до 21:00 все оперативные службы предприятия переводятся на особый режим работы. В это время в помещениях многоквартирных домов и общежитий, а также предприятий, предоставляющих гостиничные услуги, температура воздуха возможно поднимется до некомфортно высоких значений – до 95 градусов на поверхности отопительных приборов, температура горячей воды будет достигать 75», – передают в источнике.

В СГМУП «ГТС» также заверили, что плата за отопление за этот день будет скорректирована. Перерасчет произведут на основании показаний приборов учета, если они установлены.

Температурные испытания проводятся раз в пять лет и являются обязательной частью подготовки к новому отопительному сезону. Управляющие компании и жителей призывают соблюдать осторожность, а при нештатных ситуациях звонить по номеру 112 или в диспетчерские службы своих управляющих компаний.