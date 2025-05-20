Прошел первый стоматологический форум «Дента-Югра» состоялся в Сургуте

В Сургуте на прошлой неделе прошел первый стоматологический форум «Дента-Югра». В парке «Россия. Моя история» состоялось торжественное открытие мероприятия. Организатором выступило агентство медицинского туризма «Югра».

В фойе для всех участников была организована выставка лидеров отрасли стоматологии в Сургуте. Мероприятие было открытым, и посетить его мог любой житель города.

Форум открыл заместитель главы города Сургута Артем Кириленко с напутственными словами. В процессе работы форума выступили семнадцать спикеров: ведущие доктора, эксперты и партнеры стоматологического сообщества. Работа площадки была построена таким образом, чтобы выстроить живой диалог между экспертами и гостями форума.

Вопросы детской стоматологии вызвали наибольший резонанс среди слушателей. Наиболее частые вопросы, интересовавшие участников форума, касались использования наркоза в процессе лечения, возраста, в котором можно оказывать помощь детям для выполнения определённых видов процедур: особенности и нюансы использования общего наркоза для лечения зубов у детей и применение альтернативы закиси азота. Обсуждались травмы у детей и подростков, а также особенности психологической работы с детьми перед проведением лечения.

На форуме было наглядное представление платной и бесплатной стоматологии. В мероприятии приняли участие как представители коммерческой стоматологии, такие как клиники «Орхидея», «Зубастики», «СейфДент», «Философия Ментора», «Дентал Имидж», так и представители государственных стоматологических учреждений, городских стоматологических поликлиник 1 и 2.

Татьяна Панкова, активный житель города и представитель РООПИ «Седьмой лепесток», отметила: «Долгое время ряд услуг предоставлялись для пациентов за пределами города. Ближайшее медицинское учреждение, проводившее лечение зубов под наркозом, находилось в Нижневартовске, и у многих родителей возникали трудности с перевозкой детей. Особенно остро этот вопрос стоял у родителей детей с ограничениями по здоровью. Для лечения необходимо было решать ряд вопросов по перевозке детей, и для многих эта услуга становилась недоступной. Появление подобных технологий в Сургуте значительно облегчает жизнь родителей».