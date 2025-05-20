Информатика впервые стала самым популярным предметом у выпускников Сургута

В 2025 году среди сургутских одиннадцатиклассников самой популярной дисциплиной на ЕГЭ стала информатика ‒ ее выбрали более 52% выпускников. Обществознание, которое ранее стабильно занимало первое место по популярности, в этом году выбрали 46% выпускников. На третьем месте ‒ профильная математика, которую выбрали 42% школьников. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала заместитель директора департамента образования администрации Сургута Лилия Соловей.

«Реже всего одиннадцатиклассники выбирают иностранные языки ‒ например, китайский язык в этом году сдает всего один человек. Также немного выпускников выбрали географию и литературу ‒ они остаются среди наименее популярных предметов», ‒ сообщила она.

В 9-х классах лидируют те же направления: информатика, обществознание, география и биология. А вот химию, физику, литературу и английский язык выбирают реже: последний сдают только 8,7% девятиклассников.