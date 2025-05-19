Житель Сургута угрожал судье после отказа вернуть права – ему грозит до трех лет лишения свободы

В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который угрожал физической расправой судье прямо в зале заседаний. Поводом стал отказ суда восстановить ему водительские права, сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

«Обвиняемый постановлением судьи был признан виновным в совершении административного правонарушения и лишен права управления транспортными средствами. Данное постановление мужчина обжаловал в районный суд, где решение судьи оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения. В декабре 2024 года после ознакомления с принятым решением обвиняемый, находясь в здании суда, высказал в адрес судьи, отказавшего в удовлетворении жалобы, угрозу причинения вреда здоровью», – передают в источнике.

Уголовное дело передали в суд. Обвиняемому грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет.