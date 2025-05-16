В Сургуте до конца 2025 года планируют сдать парковку у поликлиники №4

В Сургуте активно продолжается строительство новой парковки рядом с поликлиникой №4 и детским садом «Лесная сказка» в 37-м микрорайоне. Напомним, объект рассчитан на 219 машиномест ‒ им смогут пользоваться как посетители соцучреждений, так и жители ближайших домов. Об этом ранее корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Процесс работ проверил глава города Максим Слепов. Он отметил, что создание парковки здесь ‒ важная задача.

«В парковке остро нуждаются посетители поликлиники и жители окрестных домов», ‒ написал мэр Сургута в своих соцсетях.

Напомним, строительство парковки началось в марте. Сейчас готовность объекта составляет 12%. Подрядчик ведет прокладку ливневой канализации и перенос инженерных сетей, включая электроснабжение, сообщила пресс-служба администрации города. По словам властей, основная сложность ‒ высокая влажность почвы и необходимость переноса коммуникаций.

Будущая автостоянка будет оборудована освещением, видеонаблюдением и дорожной разметкой. После завершения строительных работ территорию озеленят. Также предусмотрен ремонт внутриквартального проезда по улице Киртбая. Сдать объект планируют до конца 2025 года.