В Сургуте активно идет благоустройство нового сквера на улице Республики

В Сургуте продолжается комплексное благоустройство нового общественного пространства – сквера на улице Республики. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Территория преображается по инициативе горожан, поддержавших проект в ходе онлайн-голосования.

Как сообщил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу начались два заключительных этапа благоустройства, которые планируется завершить до конца строительного сезона. «В рамках финальной стадии подрядчик проложит пешеходные дорожки, смонтирует систему освещения и видеонаблюдения, установит малые архитектурные формы. Особое внимание уделяется созданию комфортной и многофункциональной среды, включающей амфитеатр, площадку для выгула животных, детскую игровую зону, зоны отдыха и памп-трек», — отметил он. Все работы ведутся строго по графику, на объекте регулярно проходят совещания.

На сегодняшний день в сквере уже выполнено асфальтобетонное покрытие парковочной зоны, создана дорожно-тропиночная сеть, установлена спортивная площадка. В ближайшее время подрядчик приступит к монтажу новых элементов: современного амфитеатра, детского игрового комплекса, велодорожек, тротуаров, лавочек и уникального объекта — памп-трека. Это специальная трасса с кочками, ямами и уклонами, предназначенная для катания на велосипедах и самокатах, особенно популярная среди молодежи.

Исполнительный директор компании-подрядчика ООО «Полимедсоюзстрой» Кирилл Максименко сообщил, что основная строительная фаза в этом году стартовала 1 мая. В данный момент ведется подготовка территории. «Проводим работы по планировке земельного участка. После поставки материалов незамедлительно начнем следующие этапы. В проекте — обустройство электроосвещения, установка камер видеонаблюдения, монтаж резинового покрытия для памп-трека, установка элементов детской площадки и площадки для выгула животных. Все конструкции изготавливаются специализированными производителями. На объекте работает бригада из 10–15 человек, задействована техника: катки, погрузчики и другое оборудование», — уточнил он.

Благоустройство сквера на улице Республики – не единственный проект, реализуемый в Сургуте по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году жители города вновь получают возможность определить, какие территории нуждаются в преобразовании в приоритетном порядке. Голосование проходит на цифровой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и продлится до 12 июня.

Сургутяне выбирают из четырех проектов: два участка в экопарке «За Саймой» (от улицы Сибирской до проспекта Пролетарского и от улицы Университетской до набережной Ивана Кайдалова), а также два участка на набережной правого рукава водохранилища «Сайма» — от магазина «Изида» до Дворца торжеств. Победившие территории получат финансирование из федерального и окружного бюджетов уже в 2026 году.

«Призываю всех жителей Сургута принять активное участие в голосовании и выбрать территории для благоустройства. Голос каждого имеет значение. Участие горожан позволит реализовать важные проекты уже в следующем году», — подчеркнул Андрей Арменчу.

На момент публикации свой выбор уже сделали более 37 тысяч сургутян. Принять участие в голосовании могут все граждане Российской Федерации старше 14 лет, авторизовавшись на платформе через «Госуслуги» и выбрав одну из предложенных территорий.

При поддержке Администрации Сургута