В Сургуте за три месяца камеры «Безопасного города» зафиксировали 70 тысяч нарушений ПДД

Быстро реагировать на нештатные ситуации, следить за правопорядком на улицах, в парках и местах массового скопления людей сотрудникам полиции Сургута помогает система видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Так, с января по март этого года сотрудники полиции с помощью инновационного программного комплекса раскрыли порядка 5 преступлений, также было вынесено более 70 тысяч поставленный о нарушении правил дорожного движения. Благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город» можно определить важные сведения о случившемся правонарушении: приметы преступника, информация о транспортных средствах и маршрут движения, количество сообщников и возможных свидетелей происшествия.

Кроме того, в программный комплекс «Безопасный город» включена система «Интеллект», предназначенная для распознавания лиц. Туда было добавлено 388 фотографий лиц, состоящих на контроле в правоохранительных органах. В категории «Административный надзор» уже выявлено десять совпадений.