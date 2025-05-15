В Думе Сургута предложили зафиксировать строительство соцобъектов в числе первоочередных в договоре КРТ

Пока одни горожане протестуют против застройки Ядра центра Сургута, депутаты Думы пытаются найти компромисс: начать строительство со школ, садиков и культурных объектов. Такую позицию они озвучили на совместном заседании постоянных комитетов.

Особое внимание к этой теме проявил Дмитрий Нечепуренко. Депутат подчеркнул, что строительство социальной инфраструктуры должно быть синхронизировано с жилой застройкой.

«Самый главный для меня вопрос по соцобъектам. Скажите, пожалуйста, вы говорили об очередности строительства, я там не увидел школы и дошкольные учреждения. Какие сроки все-таки планируем?» – обратился он к представителям администрации.

Заместитель главы города Алексей Фокеев сообщил, что театр «Петрушка» должен быть построен до 2030 года, а сроки остальных объектов будут закреплены в документации после выбора застройщика. В целом, он заверил, что город может настаивать на возведении социальных объектов параллельно с первой очередью жилья.

«Что касается объектов образования и, в принципе, графика комплексного развития территории – сейчас законодательно приятное для нас изменение: утверждаемой частью презентации по формированию территории обязательным является график реализации. В случае, если эти сроки не соблюдаются, это может быть основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. То есть при заключенном договоре КРТ будет разработан и утвержден проект планировки, где будут указаны четкие сроки реализации. На стадии утверждения, общественных обсуждений, решений документации по планировке территории, мы можем эти сроки оценить вместе с вами. Насколько у нас жилая застройка синхронизирована со строительством объектов социального значения», − обратил внимание чиновник.

Депутат Владимир Болотов напомнил, что в Сургуте есть примеры, когда жители годами ждут школы − как на улице Киртбая:

«Давайте сформулируем поручения о том, чтобы проекты социальной инфраструктуры появились в первую очередь. Потому что, к примеру, есть на улице Киртбая жители, которые живут там уже десяток лет − школу, собственно говоря, не дождались. <…> Вот мы только как-то нашли компромиссы по земельному участку, где может эта школа появиться, но, наверное, через три года. Но смысл как раз сводится к следующему: при всей важности этой территории мы понимаем, что это, в любом случае, какой-то общественный компромисс. Жители соседнего района Университетской переживают, что возрастет нагрузка на сеть. Осваивать участок как-то надо, но давайте добьемся того, чтобы «Петрушка» появилась в первую очередь, чтобы школу возвели одновременно с объектами жилищного строительства».

Таким образом, Болотов предложил четко закрепить график строительства социальных объектов в договоре КРТ.