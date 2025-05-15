Депутат Думы Сургута принял участие в церемонии награждения «Журналист года»

В Сургуте состоялась церемония награждения победителей юбилейного городского творческого конкурса «Журналист года − 2024». На участие в конкурсе было подано более 60 персональных и коллективных заявок от свыше 30 средств массовой информации.

В мероприятии принял участие депутат Думы города Михаил Гринченко. Он отметил важную роль журналистов в сохранении городской истории и объективной хроники событий:

«Газета, журнал, выпуск новостей, а сегодня еще и интернет-ресурсы – это история города, района, округа, страны. Журналисты знакомят нас с новостями, которые завтра-послезавтра уже станут историей. Важно, чтобы эта история писалась объективно. Я желаю всем успехов в такой интересной, такой сложной и нужной работе!» − сказал народный избранник в приветственном слове.

Михаил Гринченко также вручил награды победителям в номинации «Объектив мастера» имени Ю.Г. Мингалёва. Лауреатами стали телеоператор ООО «ТРК Сургутинтерновости» Юрий Шаповалов и фотокорреспондент газеты «Нефть Приобья» Сергей Балашов.

Корреспондент СИА-ПРЕСС Антонина Арямова одержала победу в номинации «Надежда» имени Н.А. Гареевой». Эта награда вручается молодому журналисту, наиболее ярко проявившему себя в течение года.

По итогам конкурса журналистами года стали корреспондент ООО ТРК «Сургутинтерновости» Карина Алексанян; шеф-редактор газеты «Сургутская трибуна» Наталья Рассказова и выпускающий редакции радиовещания ООО ТРК «Сургутинтерновости» Антонина Сахарова.