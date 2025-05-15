Кардиохирурги Сургута спасли пациента из Макеевки с врожденной патологией

В Сургутском кардиоцентре врачи провели высокотехнологичную операцию по замене аортального клапана и радиочастотной абляции очага аритмии. Пациент, у которого был диагностирован врожденный порок сердца, прибыл в Югру из ДНР после консультации с врачами Окружного кардиоцентра, говорится в пресс-релизе медучреждения.

Пациент Геннадий Кириллович страдал от выраженного болевого синдрома и приступов аритмии. Специалисты настаивали на срочном оперативном вмешательстве, и в начале мая мужчину госпитализировали в Сургут. Обследование подтвердило диагноз: двустворчатый аортальный клапан, требующий замены.

«Эта история началась в апреле, когда кардиолог ОКД Инна Сухарева прибыла в Клиническую Рудничную больницу города Макеевка в помощь коллегам. Инна Викторовна сама родом из Донецка, но с 2015 года живет и работает в Сургуте. Возможно, и этот факт стал решающим для пациента, которому была показана срочная операция на сердце. Поездка за тысячи километров в незнакомый северный город казалась Геннадию Кирилловичу очень волнительной, но кардиолог Инна Сухарева больного убедила ‒ высокотехнологичная медицинская помощь требуется безотлагательно. 15 часов на автобусе из Макеевки до Москвы, затем самолетом из столицы России в Сургут и сразу в стационар», ‒ говорится в сообщении.

Операцию выполнила кардиохирургическая команда под руководством сердечно-сосудистого хирурга Дмитрия Ковальчука. Пациенту заменили поврежденный клапан, а также провели радиочастотную абляцию, чтобы устранить источник аритмии.

Сейчас пациент завершает этап кардиореабилитации в стационаре. Впереди ‒ восстановление и возвращение домой. По словам врачей, операция прошла успешно, состояние стабильное.