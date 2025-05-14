Utair расширяет маршрутную сеть из Сургута

С 2 июня 2025 года авиакомпания Utair открывает новое направление − прямой рейс из Сургута в Волгоград. Полеты будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

«Вылет из Сургута − в 12:40, из Волгограда − в 15:30. Время в пути − 3 часа 50 минут», − говорится в сообщении.

Кроме того, в весенне-летнем сезоне Utair запускает новые рейсы из Сургута в Ставрополь, Казань и Нижнекамск.

Список направлений Utair из Сургута весной и летом:

По России: Барнаул, Белоярский, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Москва, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Ханты-Мансийск, Челябинск.

Международные рейсы: Анталья, Баку, Бишкек, Дубай, Ереван, Ташкент, Фергана, Худжанд.